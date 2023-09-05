السعودية تمدّد خفض إنتاج النفط وسعر برنت يقفز فوق 90 دولاراً لأول مرة منذ نوفمبر

بقلم: Euronews

ارتفع سعر خام برنت فوق 90 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ تشرين الأول/نوفمبر الثلاثاء في موازاة إعلان السعودية وروسيا أنهما ستمددان خفض إنتاج الخام وتصديره.

عند الساعة 13:50 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر الخام المرجعي 1,4 بالمئة ليصل إلى 90,24 دولارا بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي الرئيسي 1,9 بالمئة إلى 87,16 دولارا.

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وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت الثلاثاء تمديد الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، في سعيها لدعم الأسعار التي تشهد تراجعًا.

Brent #Oil hits $90/bbl for 1st time since Nov as Saudi Arabia extended its unilateral oil production cut by another three months. pic.twitter.com/PHXXN5HCDd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 5, 2023

وأعلنت وزارة الطاقة في بيان أنّ "المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز/يوليو ... لثلاثة شهورٍ أخرى، أي حتى نهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2023".

وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام "سيكون ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا". وهو أقل بكثير من قدرتها اليومية البالغة نحو 12 مليون برميل.

#وزارة_الطاقة⁩ تعلن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً، لثلاثة أشهر أخرى ليشمل الفترة من أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2023م. — وزارة الطاقة (@MoEnergy_Saudi) September 5, 2023

أعلنت السعودية، اكبر مصدّر للنفط الخام، هذه الخطوة لأول مرة في أعقاب اجتماع في حزيران/يونيو الفائت لتكتل أوبك+، الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط وعشرة من حليفاتها بما فيها روسيا، ودخل حيز النفاذ في تموز/يوليو.

وفي مطلع آب/أغسطس، أعلن تمديد الخفض لشهر آخر ليشمل شهر أيلول/سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض".

لكنّ اخر إعلان الثلاثاء لتمديد الخفض خلال تشرين الأول/أكتوبر أبقى على الخفض عند نفس المستوى.

وذكرت الوزارة في بيانها أنّه أنه "ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، بشكل شهري، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج"..

وجاء القرار السعودي في أعقاب القرار الصادر في نيسان/ابريل من قبل العديد من أعضاء تحالف "أوبك بلاس" الذي يضم روسيا بخفض الإنتاج طواعية بأكثر من مليون برميل يوميا، وهي خطوة مفاجئة دعمت الأسعار لفترة وجيزة لكنها فشلت في تحقيق انتعاش دائم.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قرر تكتل أوبك+ خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يوميا.

وارتفعت أسعار الذهب الأسود في تموز/يوليو، في أول شهر دخل الخفض السعودي حيز النفاذ وتجاوزت 80 دولار للبرميل.

ويقول محللون إن المملكة تحتاج إلى أن يتم تسعير النفط بنحو 80 دولارًا للبرميل لموازنة ميزانيتها.