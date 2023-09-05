الإمارات تعلن استثمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار في الطاقة النظيفة في إفريقيا

بقلم: يورونيوز

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء عن استثمارات بقيمة 4.5 مليار دولار (4.1 مليار يور) في مجال الطاقة النظيفة في إفريقيا، وذلك خلال قمة المناخ التي تهدف بشكل خاص إلى جذب التمويل إلى القارة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان الجابر، الذي يرأس أيضاً شركة الطاقة الحكومية، في كلمة له: "سنخصص 4.5 مليار دولار ... لإطلاق خط أنابيب من مشاريع الطاقة النظيفة المربحة في هذه القارة المهمة للغاية".

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وقال الجابر الذي يرأس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة الحكومية، وشركة النفط الوطنية الإماراتية "أدنوك" ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ "كوب28" (COP28) المقررة في دبي في وقت لاحق من هذا العام: "سنخصص 4,5 مليارات دولار... لبدء مجموعة من مشاريع الطاقة النظيفة في هذه القارة المهمة جدا".

ويشارك قادة دول وحكومات ومسؤولون في القطاع، إلى جانب آلاف الحاضرين في قمة نيروبي، حيث تعمل إفريقيا على تعزيز إمكاناتها كقوة للطاقة النظيفة.

وسيلي قمة المناخ الإفريقية مؤتمر الأطراف (كوب28) في وقت لاحق من هذا العام في دبي، والذي يتوقّع أن يشهد أجندات متنافسة لمستقبل الطاقة في العالم.

وحذّر الجابر، وهو أيضا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، قائلا: "إذا خسرت إفريقيا، سنخسر جميعا"، وأعلن أن الاستثمارات تهدف إلى "إنتاج 15 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول العام 2030".

من جانبه دعا الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش العالم خلال القمة، إلى جعل إفريقيا قوة عظمى، لإنتاج الطاقات المتجددة.

وقال غوتيريش: "يمكن للطاقات المتجددة أن تكون معجزة إفريقيا...ينبغي علينا أن نعمل معا، حتى تصبح إفريقيا قوة عظمى في مجال الطاقات المتجددة".

ودعا غوتيريش لقادة دول مجموعة العشرين الذين سيجتمعون نهاية هذا الأسبوع في الهند/ بأن يتحملوا مسؤولياتهم، بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ.