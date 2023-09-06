شاهد: مياه الأمطار تغمر شوارع إسطنبول وتتسبب في مقتل شخصين

بقلم: يورونيوز

أعلن مسؤولون أتراك أن شخصين لقيا مصرعهما الثلاثاء، جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة، حولت شوارع إسطنبول إلى أنهار.

ذكرت تقارير إعلامية أن عاصفة ليلية تسببت بغمر محطة مترو جزئياً بالمياه في إسطنبول، وأجبرت السلطات على إجلاء عشرات الأشخاص من مكتبة عامة.

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وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي المياه المتدفقة تجر سيارات وأكشاك في أسواق المدينة.

وقال مكتب محافظ المدينة إن شخصين لقيا مصرعهما.

وهطلت الأمطار الغزيرة عقب صيف جاف شهد انخفاض منسوب خزانات المياه في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 16 مليون نسمة إلى أدنى مستوياته منذ تسع سنوات.

وقالت خدمة الطوارئ التركية إن شخصين قتلا الثلاثاء، وفُقد أربعة آخرون بسبب الفيضانات في مدينة كيركلاريلي في شمال غرب البلاد.