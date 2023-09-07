في سيرته الذاتية المنتظرة.. كيف أحبط ماسك بكبسة زر الهجوم الأوكراني "الخاطف" ضد الأسطول الروسي ؟

بقلم: يورونيوز

يستعد والتر إيزاكسون لنشر سيرة ذاتية مثيرة عن رائد الأعمال الشهير إيلون ماسك، يكشف فيها تفاصيل غير مسبوقة عن قدرة الملياردير الأمريكي على التحكم في حرب أوكرانيا، وجاء فيها أنه أمر مهندسيه بإيقاف تشغيل شبكة الاتصالات الفضائية ستارلينك التابعة لشركته لإحباط هجوم أوكراني على الأسطول البحري الروسي.

قام إيلون ماسك بقطع خدمة الإنترنت عن الجيش الأوكراني أثناء تنفيذه لمهمة هجومية استثنائية بواسطة غواصة مسيّرة.

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وبحسب كتاب السيرة الذاتية للكاتب ومترجم المذكرات والتر إيزاكسون، فإن ماسك كان مدفوعاً بالخشية من أن ترد روسيا على الهجوم الأوكراني بأسلحة نووية وتتطور الحرب بين البلدين.

وبحسب ما ورد في الكتاب أوقف ماسك خدمة الوصول إلى "ستاريلنك" التابعة لشركة "سبايس أكس" التي اعتمدت عليها القوات الأوكرانية بشكل كبير، بينما كان الجيش الأوكراني على وشك تنفيذ عملية بغواصة ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود.

اتخذ ماسك هذه الخطوة بعد اتصال جمعه بكبار المسؤولين الروس، وفق الكتاب.

عندما غزت روسيا أوكرانيا، أرسلت شركة "سبايس أكس" المملوكة لماسك والتي تتلقى تمويلًا دفاعيًا أمريكيًا، أقمار "ستارلينك"، التي اعتمدت عليها أوكرانيا بشكل كبير للاتصال بين قواتها في الخطوط الأمامية والقادة.

الكتاب الذي اطلعت على نسخة منه "سي ان ان" ومؤسسات إعلامية أخرى، أتى فيه أن ماسك منع ذلك خوفا من أن يكون الأمر يشبه ما حصل في " بيرل هاربور" وأن يلهم الانتقام الروسي.

ورد كذلك أن ماسك يتساءل في الكتاب عن دوره في هذه الحرب، يقول "لم يكن المقصود من مشاركة "ستارلينك" القيام بضربات من دون طيار، بل من أجل أن أن يسترخي الناس ويتابعوا نتفلكس ويتصلوا بالإنترنت.."

من المقرر أن يصدر الكتاب بتاريخ 12 سبتمبر/ أيلول.