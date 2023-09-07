بعد القاهرة وجوبا.. البرهان يقصد الدوحة على وقع استمرار النزاع في السودان

بقلم: يورونيوز

تأتي زيارات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في ظل تقارير عن وساطات للتفاوض بينه وبين قائد قوات الدعم السريع محمد دقلو خارج البلاد، سعياً لإيجاد حلّ للنزاع الذي تسبب بمقتل نحو خمسة آلاف شخص وتهجير 4,8 ملايين سواء داخل البلاد أو خارجها.

توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان صباح الخميس إلى قطر، وفق ما أعلن المجلس السيادي الانتقالي، في ثالث جولة خارجية له منذ بدء المواجهات بين الجيش وقوات الدعم الدعم السريع منذ قرابة خمسة أشهر.

اعلان

وأفاد المجلس الذي يتولى البرهان رئاسته، في بيان الخميس بأنه "توجه صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية".

وأضاف المجلس في بيانه أن البرهان "سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في السودان".

وغادر البرهان من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث المطار الوحيد الذي يعمل حاليًا مذ اندلعت المعارك في 15 نيسان/ أبريل بين الجيش بقيادته وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.

وقطر هي المحطة الخارجية الثالثة للبرهان منذ بدء النزاع، وكان البرهان زار مصر في 29 آب/أغسطس والتقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين، ثم زار دولة جنوب السودان الإثنين، والتقى برئيسها سلفا كير.

وكانت وساطات سعودية أميركية بين طرفي النزاع السودانيين، أثمرت خلال الأشهر الماضية عن اتفاقات لوقف إطلاق النار، لكنها لم تصمد. كما قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (إيغاد) مبادرة إقليمية لم تثمر أيضًا.

ولا تظهر المعارك الميدانية أي أفق للحل، مع تواصل الاشتباكات بين الطرفين في مناطق عدة من البلاد. وسجّل الأربعاء نزوح مئات العائلات من إحدى ضواحي الخرطوم غداة مقتل 19 مدنياً فيها بقصف نفّذه الجيش على مواقع لقوات الدعم السريع لكّنه أخطأ هدفه، بحسب ما أفاد ناشطون وسكّان.