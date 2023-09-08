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عاجل. واشنطن تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع نيودلهي

بايدن يصل إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين
بايدن يصل إلى نيودلهي لحضور قمة مجموعة العشرين Copyright Evan Vucci/AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت الولايات المتّحدة الجمعة، أنّها اتّفقت مع الهند على حلّ آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية، وذلك في الوقت الذي التقى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي عشية قمة مجموعة العشرين.

وقالت المسؤولة في البيت الأبيض عن الملف التجاري كاثرين تاي في بيان إنّ "اتّفاق اليوم يحلّ النزاع المتبقّي منذ فترة طويلة"

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وأضافت:  "ويفتح الاتفاق فصلاً جديداً من التعاون الثنائي الذي سيعمّق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند"، في إشارة إلى الخلاف المزمن بين البلدين.

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