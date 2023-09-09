شاهد: عمل فني من 18.600 قطعة ليغو يجسد بطولة كأس العالم للرغبي المقامة في فرنسا

بقلم: يورونيوز

يعتبر الفنان ناثان صوايا فأحد أهم الفنانين في مجال فن المكعبات، ويعود إليه الفضل في ابتكار "فن الطوب" الخاص به وهو معرض خاص به، يتمّ تنظيمه في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا.

"حاول"، هو عنوان العمل الفني المكون من 18.600 قطعة ليغو، والذي أنجزه الفنان الأمريكي ناثان صوايا. العمل عبارة عن إشادة بالحدث الرياضي الكبير المتمثل في بطولة كأس العالم للرغبي التي تحتضنها فرنسا والتي تنطلق الجمعة وتستمر إلى الـ 28 من الشهر المقبل.

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وتمّ عرض العمل في معرض "فن الطوب" الذي تحتضنه مدينة تولوز جنوبي غرب فرنسا، على أن يوضع العمل بملعب هذه المدينة عقب نهاية المعرض الفني.

ويعتبر الفنان ناثان صوايا أحد أهم الفنانين في مجال فن المكعبات، ويعود إليه الفضل في ابتكار "فن الطوب" الخاص به وهو معرض خاص به، يتمّ تنظيمه في أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا.