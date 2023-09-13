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مستشفى "أسني" الميداني يقدم الرعاية الطبية والجراحية لضحايا الزلزال

أحد أفراد القوات المساعدة المغربية يحتضن امرأة مسنة وصلت لتلقي مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث من مركز التوزيع
أحد أفراد القوات المساعدة المغربية يحتضن امرأة مسنة وصلت لتلقي مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث من مركز التوزيع Copyright FETHI BELAID / AFP
بقلم:  يورونيوز
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باشر المستشفى الميداني العسكري في أسني تقديم الخدمات للسكان المتضررين بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب.

وقامت الفرق الطبية المتواجدة في المستشفى الذي يضم كافة التخصصات اللازمة ومجموعة من المعدات الطبية والأدوية، بتقديم المساعدة لمتضرري الزلزال .

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وتواصل السلطات جهودها لإنقاذ ومساعدة ضحايا الزلزال المدمر. وتسببت في عدد قياسي من الوفيات والإصابات الخطيرة والأضرار المادية الجسيمة.

وكما يظهر الفيديو، تقوم الفرق الطبية العسكرية بمتابعة حال الجرحي ومتضرري الزلزال.

 وبالعودة إلى يوم وقوع الحادثة قال رجل، كان قد أسعف والدته، أنّ "مع وقوع الزلزال، خرجت مسرعاً لأنقذ والدتي وأولادي من المبنى المقابل لمنزلي، ولكنهم كانوا في الشارع فقد سقطوا من الطابق الثاني إلى الأرض."

وتعاني والدتة من كسر في الحوض من جرّاء السقوط، وقد أكّد المختص أنّها ستتلقى علاجاً للعضم دون الخضوع لعمليّة جراحيّة.

المصادر الإضافية • أ ب

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