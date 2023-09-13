أعلنت كييف أنّ مسيّرات روسية قصفت ليل الثلاثاء-الأربعاء ميناء اسماعيل الواقع في جنوب أوكرانيا على نهر الدانوب ممّا أدّى لتضرّر منشآت مرفئية وسقوط ستّة جرحى.
وفي منشور على تطبيق تلغرام قال حاكم منطقة أوديسا أوليغ كيبر صباح الأربعاء إنّ "أسراباً من الطائرات المسيّرة الهجومية استهدفت منطقة إسماعيل. (...) تمّ تسجيل أضرار لحقت ببنى تحتية مرفئية وغيرها من (البنى التحتية) المدنية".
وأضاف أنّ "ستّة مدنيين" أصيبوا بجروح في هذا القصف ونقلوا إلى المستشفى، مشيراً إلى أنّ حالة ثلاثة منهم خطرة.
وكان كيبر دعا السكّان خلال الليل إلى البقاء في أماكن آمنة إلى حين انتهاء حالة الاستنفار الجوي.
آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا
بوتين يصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية قبل قمّته مع كيم (وكالات روسية)
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية في شرق روسيا، حسبما أعلنت وكالات أنباء روسية الأربعاء، قبل قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تعتقد واشنطن أنها قد تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.
وذكرت وكالات الأنباء الروسية تاس وإنترفاكس وريا نوفوستي أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية". ولم يتم الكشف مسبقا عن مكان انعقاد القمة في الوقت الذي كيم في طريقه إلى روسيا للقاء بوتين.
مصافحة بين بوتين وكيم جونغ أون
تصافح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعدة فوستوتشني الفضائية بأقصى الشرق الروسي، على ما أظهر فيديو بثه الكرملين الأربعاء.
وسيجري الزعيمان محادثات بشأن "العلاقات التجارية" و"الشؤون الدولية" في القاعدة الفضائية التي وصل إليها كيم بالقطار، وفق وكالات أنباء روسية.
كيم جونغ أون يصل إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية
وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية بشرق روسيا لمحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما أعلنت وكالات أنباء روسية الأربعاء.
وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أن "كيم جونغ أون وصل بالقطار إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية". وتعتقد واشنطن أن المحادثات بين الزعيمين يمكن أن تفضي إلى اتفاق بشأن صفقة أسلحة لدعم الهجوم الروسي في أوكرانيا.
رومانيا تبني على حدودها مع أوكرانيا ملاجئ مضادّة للغارات الجوية
أعلنت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء أنّها باشرت في جنوب شرق البلاد قرب حدودها مع أوكرانيا بناء ملاجئ مضادّة للغارات الجوية، في خطوة تأتي بعد أسبوع من العثور في هذه المنطقة على حطام مسيّرات.
وقرّرت الدولة الواقعة في شرق أوروبا تعزيز إجراءاتها الأمنية في أعقاب الهجمات الروسية المتكرّرة على الموانئ والبنى التحتية الأوكرانية الواقعة على الضفة الأخرى لنهر الدانوب.
وقالت وزارة الدفاع الرومانية في بيان إنّ الجيش بدأ العمل على بناء ملجأين خرسانيين من أجل "حماية السكّان" في بلاورو، البلدة الواقعة قبالة ميناء إسماعيل الأوكراني على الدانوب.
وأوضح البيان أنّ كلاً من هذين الملجأين سيكون من الداخل بطول 9.6 مترًا وعرض مترين وارتفاع 1.5 متراً.
وأضافت الوزارة أنّ مفرزة قوامها حوالي 50 جندياً أُرسلت لإنجاز هذه المهمّة.
ولفت البيان إلى أنّه حالما ينتهي العمل من بنائهما، "سيتمّ تسليم هذين الملجأين إلى السلطات المحليّة".
وفي هذه البلدة عثر جنود رومانيون السبت على حطام طائرة مسيّرة "مماثلة لتلك التي يستخدمها الجيش الروسي".
الدنمارك تعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بأكثر من 830 مليون دولار
أعلنت الدنمارك الثلاثاء أنّها ستقدّم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 5.8 مليار كرونة (833 مليون دولار) تشمل خصوصاً دبّابات وقذائف ومضادّات أرض-جو.
وقال وزير الدفاع ترويلز لوند بولسن في بيان إنّه "لكي تتمكّن أوكرانيا من مواصلة الدفاع عن نفسها ضدّ الغزو الروسي غير القانوني، من الضروري أن تحافظ دول مثل الدنمارك على دعمها العسكري والاقتصادي لها".
وقبل هذا الإعلان، بلغ إجمالي المساعدات التي تعهّدت الدنمارك تقديمها لأوكرانيا 13.6 مليار كرونة.
وأكّد الوزير أنّ هذه "أكبر مساهمة مالية دنماركية حتى الآن".