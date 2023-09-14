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"أوبن إيه آي" مبتكرة "تشات جي بي تي" ستفتح أول مكتب لها بالاتحاد الأوروبي

الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن ايه آي" سام ألتمان، سان فرانسيسكو، 12 سبتمبر 2023.
الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن ايه آي" سام ألتمان، سان فرانسيسكو، 12 سبتمبر 2023. Copyright Jessica Christian/ONLINE_YES
بقلم:  يورونيوز
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تعتزم شركة "أوبن ايه آي" الأميركية المتخصصة في برامج الذكاء الاصطناعي ومبتكرة "تشات جي بي تي"، افتتاح فرع في دبلن، سيكون الأوّل لها في دولة بالاتحاد الأوروبي، على ما أفادت الخميس عبر مدوّنتها.

وقالت الشركة في المدوّنة "نعمل على توسيع وجودنا في أوروبا من خلال افتتاح مكتب جديد في دبلن"، و"نعتزم توسيع فريقنا هذه السنة في ايرلندا".

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وأثنت الشركة، في المدوّنة، على "النظام البيئي التكنولوجي والشركات الناشئة في دبلن ومدن من مثل كورك وغالواي وليمريك".

وأبدت استعدادها "للتعاون مع الحكومة في استراتيجيتها الوطنية للذكاء الاصطناعي، والعمل مع الشركات الناشئة والباحثين".

وكانت المجموعة التي يقع مقرها الرئيسي في سان فرنسيسكو، قد افتتحت في حزيران/يونيو فرعاً في لندن يشكل أول مكتب لها خارج الولايات المتحدة.

ويختار عدد كبير من شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى ايرلندا لإقامة مقارها الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، بسبب التسهيلات الضريبية فيها.

وتواجه "اوبن ايه آي" تراجعاً في شعبية "تشات جي بي تي"، بعد الحماسة التاريخية التي حظي بها هذا البرنامج عقب إتاحته عبر الإنترنت.

وتواجه الشركة أيضاً مقاومة تزداد قوتها من وسائل إعلام ومنصات أخرى لما تتسبب به برامجها من آثار على المستويين الأخلاقي والمجتمعي.

المصادر الإضافية • ا ف ب

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