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عاجل. باريس تعلن إطلاق سراح الفرنسي المحتجز في النيجر

قوات فرنسية تستعد للمغادرة من النيجر بعد الانقلاب العسكري
قوات فرنسية تستعد للمغادرة من النيجر بعد الانقلاب العسكري Copyright Sam Mednick/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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باريس تعلن إطلاق سراح الفرنسي المحتجز في النيجر

أعلنت فرنسا الخميس إطلاق سراح الفرنسي ستيفان جوليان الذي أوقفته قوات الأمن النيجرية في 8 أيلول/سبتمبر.

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وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر إنه تم "إطلاق سراح ستيفان جوليان"، بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكانت الخارجية أعلنت الثلاثاء توقيف جوليان ودعت إلى "الإفراج الفوري" عنه، من غير أن توضح ظروف توقيفه.

وكان مصدر دبلوماسي أفاد وكالة فرانس برس الخميس أنه تم إطلاق سراح جوليان مساء الأربعاء.

وجوليان هو ممثل لمصالح المغتربين الفرنسيين لدى السفارة والقنصليات الفرنسية في النيجر.

وشهدت العلاقات بين النيجر وفرنسا تدهورا سريعا بعد انقلاب 26 تموز/يوليو الذي أطاح الرئيس الحليف لفرنسا محمد بازوم.

ووقفت باريس التي تنشر حوالى 1500 جندي في النيجر في إطار حرب فرنسا الأوسع ضد الجهاديين في منطقة الساحل، بجانب بازوم واعتبرت أن السلطات العسكرية التي انبثقت عن الانقلاب غير شرعية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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