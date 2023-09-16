تعاون نادر.. روسيان وأمريكية يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

بقلم: يورونيوز

وصل رائدا فضاء روسيان وأخرى أمريكية الجمعة إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة "سويوز"، في تعاون نادر بين موسكو وواشنطن بخضم مرحلة يسودها التوتر بين البلدين.

وغادر رائد الفضاء الروسي المخضرم أوليغ كونونينكو وزميله نيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائدة الفضاء في وكالة "ناسا" الأمريكية لورال أوهارا لور، قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان كما كان معتزماً عند الساعة 15,44 بتوقيت غرينتش، عبر صاروخ "سويوز أم أس- 24".

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وأعلنت وكالة الفضاء الروسية في بيان أن الطاقم وصل إلى محطة الفضاء الدولية بعد ثلاث ساعات.

"لحظة مميزة"

ويأتي هذا الإطلاق بعد أقل من شهر على تحطّم مسبار "لونا-25" القمري الروسي على سطح القمر في آب/أغسطس.

وأعاد هذا الفشل إلى الواجهة الصعوبات التي يواجهها القطاع الفضائي الروسي منذ سنوات، وتحديداً لناحية التمويل وفضائح فساد.

وقالت لورال أوهارا لور (40 عاماً) في مؤتمر صحافي في بايكونور: "إنها لحظة مميزة جداً وشعور جميل أن أكون جزءاً من مهمة جمعت أشخاصاً كثيرين"، مبديةً حماستها لهذه المهمة الأولى لها في الفضاء.

رواد الفضاء Ivan Timoshenko/Roscosmos space corporation

من جهته، أكد نيكولاي تشوب (39 عاماً) الذي تشكل هذه المهمة رحلته الفضائية الأولى أيضاً أنّ "الأجواء جيدة، والطاقم مستعد لإنجاز مختلف المهام الموكلة إليه".

وسيحل رواد الفضاء الثلاثة محل الروسيَّيْن سيرغي بروكوبيف وديمتري بيتلين والأميركي فرانك روبيو الذين وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية قبل عام.

تعاون نادر

وجرى تمديد مهمة هؤلاء في المحطة بسبب الأضرار التي لحقت بمركبة "سويوز إم إس -22" التي كان يُفترض أن يعودوا إلى الأرض على متنها، لكنّها تعرضت في كانون الأول/ديسمبر إلى تسرب هائل في سائل التبريد خلال الالتحام بمحطة الفضاء الدولية بسبب الاصطدام بنيزك صغير، بحسب موسكو.

واعتبرت وكالة الفضاء الروسية حينها أنّ "سويوز إم إس -22" لم تعد صالحة للاستخدام إلا في حالات الطوارئ، وقررت إرسال المركبة الفضائية البديلة "سويوز إم إس -23".

الصاروخ الفضائي لدى انطلاقه Bill Ingalls/(NASA/Bill Ingalls) For copyright and restrictions refer to - http://www.nasa.gov/multimedia/guidelines/index.html

ولا يزال القطاع الفضائي أحد المجالات النادرة التي يستمر فيها التعاون بين روسيا والولايات المتحدة، في خضم التوترات الشديدة بين البلدين بسبب الحرب الأوكرانية.

وقالت الأمريكية لورال أوهارا لور الخميس، إن محطة الفضاء الدولية هي "رمز للسلام والتعاون".