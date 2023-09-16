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روسيا: إدانة أمريكا لرجل أعمال على صلة بالكرملين له دوافع سياسية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت أن موسكو رفضت حكمًا أصدرته محكمة أمريكية بإدانة رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين بالمشاركة في مخطط لإجراء تعاملات بقيمة 93 مليون دولار بناء على معلومات تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، واصفة الحكم بأنه "له دوافع سياسية".

وحُكم على كليوشين في السابع من أيلول/ سبتمبر بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه بتداول أسهم باستخدام معلومات سرية عن الأرباح تخص عدة شركات تم الحصول عليها عن طريق القرصنة.

وقال ممثلو الادعاء إن قراصنة في الفترة بين عامي 2018 و2020 قاموا بتحميل تقارير أرباح لم تُعلن بعد تخص مئات الشركات من بينها شركة تسلا ومايكروسوفت.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الروسية القول إن التهم الموجهة إلى كليوشين مبالغ فيها وملفقة.

وأضافت أنه "ضحية أخرى للخوف المرضي المتعصب تجاه روسيا".