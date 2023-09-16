طلبت كييف مرارًا من إدارة بايدن مدها بمنظومات صواريخ تكتيكية للمساعدة في الهجوم وقطع خطوط الإمداد والقواعد الجوية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة كالوغا.
وفي سياق آخر، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الجمعة إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع، مضيفًا أن الرئيس جو بايدن سيلتقي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس في البيت الأبيض.
وطلبت كييف مرارًا من إدارة بايدن مدها بمنظومات صواريخ تكتيكية للمساعدة في الهجوم وقطع خطوط الإمداد والقواعد الجوية وشبكات السكك الحديدية في الأراضي التي تحتلها روسيا.
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روسيا: إدانة أمريكا لرجل أعمال على صلة بالكرملين له دوافع سياسية
ذكرت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت أن موسكو رفضت حكمًا أصدرته محكمة أمريكية بإدانة رجل الأعمال الروسي فلاديسلاف كليوشين بالمشاركة في مخطط لإجراء تعاملات بقيمة 93 مليون دولار بناء على معلومات تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، واصفة الحكم بأنه "له دوافع سياسية".
وحُكم على كليوشين في السابع من أيلول/ سبتمبر بالسجن تسع سنوات بعد اتهامه بتداول أسهم باستخدام معلومات سرية عن الأرباح تخص عدة شركات تم الحصول عليها عن طريق القرصنة.
وقال ممثلو الادعاء إن قراصنة في الفترة بين عامي 2018 و2020 قاموا بتحميل تقارير أرباح لم تُعلن بعد تخص مئات الشركات من بينها شركة تسلا ومايكروسوفت.
ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الروسية القول إن التهم الموجهة إلى كليوشين مبالغ فيها وملفقة.
وأضافت أنه "ضحية أخرى للخوف المرضي المتعصب تجاه روسيا".
البيت الأبيض: بايدن يجتمع مع زيلينسكي ومساعدات جديدة متوقعة لأوكرانيا
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس الجمعة إن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن مساعدات إضافية لأوكرانيا هذا الأسبوع، مضيفًا أن الرئيس جو بايدن سيلتقي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الخميس في البيت الأبيض.
وذكر سوليفان أنه من المتوقع أيضًا أن يجتمع زيلينسكي مع زعماء بالكونغرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.
سلطات عينتها روسيا في القرم تعتزم بيع أصول أوكرانية
قالت سلطات عينتها روسيا في شبه جزيرة القرم اليوم السبت إنها تعتزم بيع نحو 100 من الأصول الأوكرانية من بينها عقار يمتلكه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وقال فلاديمير كونستانتينوف رئيس برلمان القرم إن الأصول المؤممة ستباع "قريبًا" وإن السلطات أجرت أول ثمانية مزادات لبيع أصول يمتلكها رجال أعمال أوكرانيين.
وقال كونستانتينوف في بيان على تلغرام إن عقود البيع وصلت قيمتها إلى ما يزيد عن 815 مليون روبل (8.51 مليون دولار).
كانت السلطات التي عينتها روسيا في القرم قد قالت في شباط/ فبراير إنها أممت حوالي 500 أصل في شبه الجزيرة، منها ممتلكات لكبار الساسة ورجال الأعمال الأوكرانيين.
تسيطر موسكو على القرم، المعترف بها دوليًا جزءًا من أوكرانيا، منذ 2014 حين ضمت شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود قبل ثمانية أعوام من غزوها الشامل لأوكرانيا.
روسيا: أسقطنا مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة كالوغا
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة كالوyا.