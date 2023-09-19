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شاهد: فُقدت بعدما قفز منها قائدها ..الجيش الأمريكي يعلن العثور على حطام طائرة إف-35

طائرة عسكرية شبح من طراز F-35
طائرة عسكرية شبح من طراز F-35 Copyright Suhaimi Abdullah/AP.
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الأمريكي عصر الإثنين، أنّه عثر على حطام طائرة مقاتلة شبح من طراز إف-35 فُقد أثرها قبل حوالى 24 ساعة فوق الساحل الشرقي للولايات المتّحدة بعدما قفز منها قائدها لسبب لم يتّضح حتى الآن.

وكتبت قاعدة "جوينت بيز تشارلستون" العسكرية في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) أنّ الجيش "وبالتنسيق الوثيق مع السلطات المحلّية، عثر على حقل حطام في مقاطعة وليامزبرغ" بولاية كارولاينا الجنوبية.

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وبالعثور على هذه الطائرة الحربية الفائقة التطوّر والبالغة كلفة الواحدة منها حوالي 80 مليون دولار، تُسدل الستارة على عملية بحث شاملة أطلقتها السلطات عصر الأحد وطلبت خلالها من سكّان المنطقة مساعدتها في تحديد موقع هذا الحطام الثمين.

وفتح فقدان هذه الطائرة الباب أمام الكثير من السخرية والتندّر على الإنترنت بسبب مزاياها في التخفّي.

وهذه المقاتلة من الجيل الخامس مزوّدة بتقنيات لتفادي رصدها من الرادار.

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