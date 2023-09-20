فيديو: تشييع جثمان شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة

تشييع جثمان الشاب يوسف رضوان الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة - Copyright Adel Hana/ AP

تشييع جثمان الشاب يوسف رضوان الذي قتل على يد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة - Copyright Adel Hana/ AP

بقلم: يورونيوز

في جنازة حاشدة، ووري الثرى جثمان الشاب يوسف رضوان، والذي كان قد قـُتل برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات مساء الثلاثاء السياج الحدودي الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

شيع الأهالي في مدينة خان يونس بقطاع غزة جثمان الشاب رضوان يوسف الذي قـُتل مساء الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات. وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة في بيان "استشهد الشاب يوسف رضوان (25 عاماً) وأصيب 11 أخرون بينهم حالة خطيرة برصاص ونيران قوات الاحتلال الإسرائيلي" في مواجهات قرب الجدار الحدودي الإسمنتي شرق قطاع غزة. اعلان