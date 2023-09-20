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ماكرون: بريطانيا وفرنسا ستواجهان التحديات على الرغم من بريكست

بدأ ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام إلى فرنسا
بدأ ملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث زيارة دولة تستغرق ثلاثة أيام إلى فرنسا Copyright Christophe Ena/ AP.
بقلم:  يورونيوز
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قال الرئيس إيمانويل ماكرون أثناء استضافته الملك تشارلز الثالث على عشاء رسمي، إن فرنسا وبريطانيا سترتقيان إلى مستوى التحديات التي يطرحها العالم الحديث على الرغم من التوترات الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في قصر فرساي "على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي... أعلم يا صاحب الجلالة أننا سنواصل كتابة جزء من مستقبل قارتنا معًا لمواجهة التحديات وخدمة القضايا المشتركة بيننا". ووصف ماكرون زيارة تشارلز بأنها "تحية لماضينا... وضمانة للمستقبل".

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من جانبه حث الملك تشارلز الثالث الأربعاء المملكة المتحدة وفرنسا على "إعادة تقوية" العلاقات طويلة الأمد بينهما. وقال "يتحتم علينا جميعا إعادة تقوية صداقتنا لنكون واثقين من أنها في مستوى تحدي هذا القرن الحادي والعشرين".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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