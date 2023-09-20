موسكو تقول إنها أسقطت أربع طائرات مسيّرة أوكرانية في غرب روسيا

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موسكو تقول إنّها أسقطت أربع مسيّرات أوكرانية في بيلغورود وأوريول الروسيتين



أعلنت موسكو أنّها أسقطت ليل الثلاثاء-الأربعاء أربع طائرات مسيّرة أوكرانية كانت تحلّق فوق منطقتي بيلغورود وأوريول الواقعتين في غرب روسيا.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو في ثلاثة بيانات منفصلة نشرتها تباعاً إنّ الأراضي الروسية استُهدفت بثلاث هجمات أوكرانية نفّذتها أربع طائرات مسيّرة.

وأوضحت أنّ الدفاعات الجوية أسقطت أول طائرتين مسيّريتين في منطقتي بيلغورود وأوريول قرابة الساعة 21,00 (18,00 ت غ).

وأضافت أنّه بعد ذلك بحوالي الساعة ونصف الساعة أي قرابة الساعة 22,30 (19,30 ت غ) أسقطت الدفاعات الجوية طائرة مسيّرة ثالثة في أوريول.

وفي منطقة بيلغورود الحدودية مع أوكرانيا أسقطت الدفاعات الجوية الروسية قرابة الساعة 23,45 )20,45 ت غ) طائرة مسيرة رابعة.

ولم توضح الوزارة ما إذا كان إسقاط هذه الطائرات قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وتزايدت وتيرة الهجمات الأوكرانية التي تستهدف بطائرات مسيّرة الأراضي الروسية منذ بدأت كييف هجومها المضادّ في حزيران/يونيو.

وباتت هذه الهجمات تستهدف العديد من المناطق الروسية، بما فيها العاصمة موسكو، فضلاً عن شبه جزيرة القرم.