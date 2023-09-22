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عاجل. "مؤتمر دولي" لإعادة إعمار مدينة درنة الليبية في 10 تشرين الاول/اكتوبر (السلطات)

تبحث فرق الإنقاذ عن ضحايا الفيضانات المفاجئة في مدينة درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023.
تبحث فرق الإنقاذ عن ضحايا الفيضانات المفاجئة في مد��نة درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023. Copyright Yousef Murad/ AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت السلطات في شرق ليبيا الجمعة أنها تنظم في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر "مؤتمراً دولياً" في مدينة درنة التي دمرتها فيضانات فتاكة، بهدف إعادة اعمارها.

وقالت حكومة الشرق الليبي في بيان "تدعو الحكومة الليبية المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه يوم الثلاثاء الموافق 10 تشرين الاول/اكتوبر في مدينة درنة وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لاعادة إعمار المدينة".

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وجاء في البيان ان الحكومة دعت لهذا المؤتمر "نزولا عند رغبة سكان مدينة درنة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الاعصار دانيال" في العاشر من ايلول/سبتمبر.

وليبيا غارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتتنافس على السلطة فيها حكومتان، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وتعترف بها الأمم المتحدة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة، يرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من الرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر.

وضربت العاصفة دانيال القوية شرق ليبيا ليل الأحد الاثنين 11 أيلول/سبتمبر وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة الى انهيار سدّين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافاً، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

وأدّت الفيضانات إلى مقتل 3351 شخصاً بحسب آخر حصيلة رسمية موقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي عثمان عبد الجليل مساء الثلاثاء. 

المصادر الإضافية • أ ف ب

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