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عاجل. الجيش اللبناني يطلق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية على الحدود

الحدود اللبنانية الإسرائيلية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية Copyright Ohad Zwigenberg/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش اللبناني اليوم السبت أنه أطلق الغاز المسيل للدموع على قوات إسرائيلية ردًا على هجمات بقنابل دخان أطلقها الإسرائيليون في منطقة بجنوب لبنان.

وقال الجيش اللبناني: "أقدم إسرائيليون على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو شمال خط الانسحاب في منطقة بسطرة – الجنوب".

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وأضاف: "رد عناصر الدورية على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، ما أجبرهم على الانسحاب".

في المقابل، أفادت تل أبيب بأن قوة من الجيش الإسرائيلي ألقت قنابل غاز على قوة من الجيش اللبناني في منطقة مزارع شبعا عند الحدود مع جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت إذاعة الجيش.

وزعمت الإذاعة أن القوة كانت ترافق جرافة تعمل في المنطقة الحدودية وأنها تجاوزت الخط الأزرق بحوالي مترين، مشيرة إلى أن قوة من الجيش اللبناني أطلقت قنبلتي غاز على مكان كانت تتواجد فيه قوات اليونيفيل.

وذكرت الإذاعة أنه لا يوجد إصابات في الحادثة التي تأتي بعد أسابيع دون احتكاك على الحدود.

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