EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

بقصف لقوات النظام.. مقتل مدنيين اثنين في إدلب بشمال غرب سوريا

صورة أرشيفية لقصف على إدلب
صورة أرشيفية لقصف على إدلب Copyright OMAR HAJ KADOUR/AFP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب بوساطة روسية تركية إثر هجوم شنته قوات النظام في آذار/مارس 2020.

قُتل مدنيان السبت في قصف صاروخي شنته قوات النظام واستهدف مخيمًا للنازحين في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا حسبما أفاد مسعفون.

اعلان

وأشارت منظمة "الخوذ البيض" (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة والجهادية في إدلب ومحيطها) في بيان إلى "مقتل مدنيين اثنين هما رجل مسن وامرأة وإصابة اثنين آخرين (طفل حاله حرجة ورجل) بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيمًا في منطقة الإسكان على أطراف مدينة سرمين في ريف إدلب الشرقي".

وتقع المنطقة المستهدفة قرب خط المواجهة بين قوات النظام وهيئة تحرير الشام، الجماعة الجهادية التي تسيطر على مناطق واسعة في محافظة إدلب.

وأفاد مراسل في وكالة فرانس برس موجود في المكان بأن صاروخًا أطلِق من مناطق يسيطر عليها النظام وسقط على خيمة متسببًا باحتراقها، فيما قال المسعفون إنهم أخمدوا الحريق.

وبعد القصف، بدأ سكان المخيم بالفرار وسط حال من الذعر وبينهم نساء وأطفال.

وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في إدلب بوساطة روسية تركية إثر هجوم شنته قوات النظام في آذار/مارس 2020.

ولا يزال وقف إطلاق النار صامدا بشكل عام رغم الانتهاكات المتكررة.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم في شمال كوسوفو

مقتل فلسطينيين اثنين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة

وصول ثاني سفينة قمح أوكراني إلى اسطنبول منذ انتهاء العمل بالاتفاق الدولي

سوريا سوريا - سياسة سوريا - نزاع