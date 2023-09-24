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عاجل. طائرات بدون طيار أوكرانية تقصف مبنى إداريًا في مدينة كورسك الروسية

القوات الأوكرانية على جبهات القتال
القوات الأوكرانية على جبهات القتال Copyright LIBKOS/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
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شنّت كييف في الأشهر الأخيرة هجمات شبه يومية على مدن روسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تنفذه منذ حزيران/يونيو لاستعادة مناطق أوكرانية احتلتها القوات الروسية.

وألحق هجوم بمسيّرة أوكرانية الشهر الماضي أضرارًا جسيمة بمحطة كورسك للقطارات وتسبب بإصابة خمسة أشخاص بجروح.

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وتقع كورسك على بعد حوالي 90 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.

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11:42

طائرات بدون طيار أوكرانية تقصف مبنى إداريًا في مدينة كورسك الروسية

قصفت طائرة أوكرانية بدون طيار مبنى إداريًا في وسط مدينة كورسك في جنوب روسيا، حسبما أعلنت السلطات الروسية الأحد.

وشنّت كييف في الأشهر الأخيرة هجمات شبه يومية على مدن روسية، في إطار الهجوم المضاد الذي تنفذه منذ حزيران/يونيو لاستعادة مناطق أوكرانية احتلتها القوات الروسية.

وتقع كورسك على بعد حوالي 90 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.

وقال الحاكم رومان ستاروفويت على تلغرام: "في كورسك، هاجمت طائرة أوكرانية بدون طيار مبنى إداريًا في وسط" المدينة.

وأضاف أنّ "السقف تعرّض لأضرار طفيفة. وعناصر أجهزة الطوارئ في الموقع".

11:41

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euronewsوصلت سفينة قمح أوكراني الأحد إلى اسطنبول عبر البحر الأسود، وفق ما أفادت مواقع متخصصة في متابعة حركة الملاحة البحرية

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