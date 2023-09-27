أذربيجان تعلن مقتل 192 من جنودها في الهجوم على ناغورني قره باغ

بقلم: يورونيوز

أعلنت أذربيجان الأربعاء، مقتل 192 من جنودها ومدني واحد في هجومها الخاطف على جيب ناغورني قره باغ الأسبوع الماضي.

ولفتت وزارة الصحة الأذربيجانية إلى أن أكثر من 500 جندي أذربيجاني أُصيبوا أيضًا في الهجوم الذي دام أقلّ من 24 ساعة وانتهى بتعهّد من الانفصاليين تسليم أسلحتهم واتفاق لوقف إطلاق النار.

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من جهتهم، تحدث الانفصاليون الأرمن عن 213 قتيلًا في صفوفهم، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للهجوم إلى أكثر من 400 قتيل.

ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي يضع جيب ناغورني قره باغ تحت سيطرة باكو، فرّ أكثر من 28 ألف شخص إلى أرمينيا.

أرمينيا وأذربيجان جمهوريتان سوفياتيتان سابقتان تواجهتا عسكرياً في ناغورني قره باغ في الفترة الممتدة من العام 1988 إلى العام 1994 (30 ألف قتيل) وفي خريف العام 2020 (6500 قتيل).