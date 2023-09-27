EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

كوريا الشمالية ستطرد الجندي الأميركي ترافيس كينغ بعد انتهاء التحقيق معه

الجندي الأميركي ترافيس كينغ
الجندي الأميركي ترافيس كينغ Copyright Morry Gash/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كوريا الشمالية ستطرد الجندي الأميركي ترافيس كينغ بعد انتهاء التحقيق معه

قررت كوريا الشمالية طرد الجندي الأميركي ترافيس كينغ الموقوف لديها منذ عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في تموز/يوليو الماضي، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأربعاء.

اعلان

وأوضحت الوكالة أنه بعد استكمال التحقيق "قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرد الجندي في الجيش الأميركي ترافيس كينغ الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" مستخدمة الأسم الرسمي لكوريا الشمالية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مسؤول تنفيذي في الخطوط الجوية القطرية: "الفحوصات المهبلية في المطار حدثت مرة واحدة"

قاض يتّهم ترامب بـ"االاحتيال المالي المتكرر" بسبب تضخيمه قيمة أصوله

فرنسا تنسحب.. السفير الفرنسي لدى النيجر يغادر نيامي

كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية ترحيل - طرد بيونغ يانغ كيم جونغ أون إطلاق سراح