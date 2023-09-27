بقلم: يورونيوز

كوريا الشمالية ستطرد الجندي الأميركي ترافيس كينغ بعد انتهاء التحقيق معه

قررت كوريا الشمالية طرد الجندي الأميركي ترافيس كينغ الموقوف لديها منذ عبر الحدود مع كوريا الجنوبية في تموز/يوليو الماضي، على ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الأربعاء.

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وأوضحت الوكالة أنه بعد استكمال التحقيق "قررت الهيئة المختصة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرد الجندي في الجيش الأميركي ترافيس كينغ الذي توغل بطريقة غير قانونية إلى أراضي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" مستخدمة الأسم الرسمي لكوريا الشمالية.