ثوان قبل الكارثة... لقطات تظهر لحظة اندلاع النيران في قاعة الأعراس في العراق

بقلم: يورونيوز

في الفيديو، يبدو العروسان مبتسمين ويرقصان في اليوم الذي كان من المفترض أن يكون أجمل أيام حياتهما. لكن بعدها بلحظات وقعت الكارثة واندلعت النيران في قاعة الحفلات.

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لحفل الزفاف في مدينة الحمدانية العراقية والذي تحول إلى مصيبة بعد اندلاع النيران في قاعة الحفلات، مما أدى إلى مقتل حوالي مئة شخص وإصابة 150 آخرين في أرقام غير نهائية أعلنتها السلطات العراقية الأربعاء.

تمكنت وكالة أنباء أسوشييتد برس من التحقق من صحة اللقطات التي تظهر اللحظات الأخيرة قبل اندلاع النيران وانتشارها بسرعة في القاعة. ويبدو العروسان وهما يرقصان وسط القاعة، مع تصاعد شرار من ألعاب نارية تطايرت إلى سقف القاعة.

وتقول السلطات إن "الألعاب النارية" ومواد بناء "شديدة الاشتعال" هي سبب هذا الحريق الذي التهم قاعة الأعراس حيث تجمّع مئات المدعوين للمشاركة بحفل زفاف. وشيّع المئات بعد ظهر الأربعاء، ضحايا لهذه الحادثة المؤلمة في بلدة قرقوش المسيحية الواقعة شرق مدينة الموصل، وتعرف كذلك باسم الحمدانية.