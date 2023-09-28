بعد عطل معلوماتي جسيم في مصانعه... عملاق السيارات الألماني فولكسفاغن يستأنف الإنتاج

بقلم: يورونيوز

العطل أصاب شبكة الشركة ظهر الأربعاء، مما أدى إلى إيقاف الإنتاج في جميع مصانع فولكسفاغن في ألمانيا. كما أثر العطل على علامات أخرى تابعة للمجموعة كـ"أودي" و "بورشه".

اعلان

بعد عطل معلوماتي كبير أدى إلى وقف الإنتاج بالكامل تقريبًا في شركة فولكسفاغن، عادت مصانع الشركة الألمانية الضخمة التي تنتج السيارات للعمل بشكل منتظم يوم الخميس. وقال متحدث باسم الشركة صباح الخميس: "تم حل مشاكل البنية التحتية في الشبكة المعلوماتية لفولكسفاغن في الليل، وتعمل الشبكة بشكل مستقر مرة أخرى".

وكان الإنتاج في المصانع الألمانية التابعة لعلامة فولكسفاغن قد توقف منذ منتصف نهار الأربعاء، بما في ذلك المقرّ الرئيسي للمجموعة في فولفسبورغ، بسبب عطل معلوماتي كبير أثّر على الشركة المصنعة للسيارات. وتأثرت بالعطل علامات تجارية أخرى تابعة لفولكسفاغن مثل أودي وبورشه.

وعمل فريق الأزمات الذي شكلته فولكسفاغن طوال الليل لحل المشكلة. ولم تقدم الشركة بعد أي معلومات إضافية حول السبب. وقال متحدث باسم الشركة إنه على الرغْم من عدم معرفة سبب العطل المعلوماتي "ليس مرجحًا أن يكون السبب هجومًا خارجيًا.

وفي ضوء العطل المعلوماتي الذي حدث في فولكسفاغن، دعا وزير النقل الألماني فولكر فيسينغ إلى زيادة الوعي تجاه مسألة أمن الشبكات.