شاهد: ترامب يفتح نيران غضبه على القضاء الأمريكي ويصف محاكمته "بمطاردة الساحرات"

بقلم: يورونيوز

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الإثنين، القضاء الأمريكي، متهما إياه بملاحقته ومحاولة منعه من الوصول إلى البيت الأبيض مرة أخرى، واصفاً الأمر ب"مطاردة الساحرات".

اعلان

وحضر ترامب اليوم جلسة محاكمة له في نيويورك على خلفية اتهامات وجهت له ولاثنين من أبنائه بارتكاب عمليات احتيال مستمرة ومتكررة، وبتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات.

وسبق وأصدرت محكمة في نيويورك حكماً يمنعه من البناء في نيويورك وطالبت بتغريمه رقماً ضخما يبلغ 250 مليون دولار.

وقبيل حضوره محاكمة اليوم، بدا ترامب غاضباً، وقال للصحفيين أمام مبنى المحكمة إن المحاكمة مهزلة".

وشكّك ترامب في جدية القضية واصفاً ما يحدثه له بأنه "أكبر محاولة للمضايقة السياسية في العالم"، وأضاف أن "الهدف من هذه القضايا التي حركوها ضدي، هو القضاء عليّ ومنعي من خوض الانتخابات. انتظروا حتى انطلاق حملتي الانتخابية، وبدؤوا بتحريك الملفات ضدي".

ودافع الرئيس السابق عن نفسه مؤكداً أن بيانات ثروته لا تشوبها شائبة، وأنه لم يرتكب أي جريمة. واتهم ترامب المدعية العامة بالفساد

وقالت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، إن ترامب والمتهمين الآخرين ارتكبوا جرائم احتيال وإن الرئيس السابق كذب بشأن ثروته الصافية لإثراء نفسه وخداع النظام، مشددة أن هناك عواقب لخرق القانون.