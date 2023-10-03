بسبب الجفاف وتغير المناخ.. تكلفة إنتاج زيت الزيتون الإسباني ترتفع إلى مستويات غير مسبوقة

بقلم: يورونيوز

أدى الجفاف وموجات الحر الشديدة التي ضربت إسبانيا إلى خفض إنتاج زيت الزيتون إلى النصف، حيث أنتجت إسبانيا 1.5 مليون طن لعام 2023.

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وتؤدي قلة الأمطار وموجات الحرارة المتكررة إلى إجهاد شجرة الزيتون، وسقوط الثمار قبل موعد نضوجها للمستوى المطلوب.

كما ارتفع سعر زيت الزيتون هذا العام بنسبة 112% مقارنة بالعام الماضي وفقا لتقرير نشرته وزارة الزراعة والأغذية الإسبانية الشهر الماضي.

ويقول خيسوس أنتشويلو وهو مزارع عضو في اتحاد المزارعين الإسباني أن المزارعين يتكبدون خسائر مذهلة ويضيف:" كانت تكلفة إنتاج زيت الزيتون غير مسبوقة هذا العام، ولن نستطيع كمزارعين تغطية هذه التكاليف."

وتعتمد إسبانيا، أكبر مُنتِج لزيت الزيتون والتي تؤثر بدورها على تحديد الأسعار عالميا على هطول الأمطار بدلاً من الري.

وتشير البيانات أن سعر لتر زيت الزيتون قد ارتفع في المتاجر الإسبانية بنسبة 52.5% خلال عام واحد، وهو أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي البالغ 38.3% وخاصة في الدول الأخرى المنتجة لزيت الزيتون مثل إيطاليا واليونان والبرتغال.

جدير بالذكر أن إسبانيا تُنتِج 70% من زيت الزيتون في أوروبا وما يصل إلى 45% من الإجمالي العالمي.