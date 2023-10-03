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عاجل. نوبل الفيزياء للفرنسي بيار أغوستيني والنمساوي المجري فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه

صورة للباحثين الثلاثة الذين مُنحوا جائزة نوبل للفيزياء لعام 2023
صورة للباحثين الثلاثة الذين مُنحوا جائزة نوبل للفيزياء لعام 2023 Copyright Anders Wiklund / AP
بقلم:  يورونيوز
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نوبل الفيزياء للفرنسي بيار أغوستيني والنمساوي المجري فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه

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فاز الفرنسي بيار أغوستيني والمجري النمساوي فيرينس كراوس والفرنسية السويدية آن لويلييه الثلاثاء بجائزة نوبل للفيزياء، لبحوثهم المتعلقة بأدوات لاستكشاف الإلكترونات داخل الذرات والجزيئات.

وقالت لجنة التحكيم إن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة تقديرًا "لطرقهم التجريبية التي تولّد نبضات ضوئية بأتوثانية (جزء من مليار المليار من الثانية) لدراسة ديناميكيات الإلكترون في المادة".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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