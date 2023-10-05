بقلم: يورونيوز

المؤلف النرويجي يون فوسه يحصل على جائزة نوبل للآداب لعام 2023

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مُنحت جائزة نوبل الآداب لعام 2023 الخميس في ستوكهولم للكاتب المسرحي النرويجي يون فوسه عن "مسرحياته المبتكرة"، على ما أعلنت اللجنة القائمة على المكافأة العريقة. وكرّمت الأكاديمية السويدية الكاتب البالغ 64 عاما "لمسرحياته المبتكرة وأعماله النثرية التي تعطي صوتاً لما لا يمكن البوح به".

وقال يون فوسه في بيان "أشعر بالسعادة الغامرة والامتنان. أعتبر أنها جائزة للأدب الذي يهدف قبل كل شيء إلى أن يكون أدباً، من دون أي اعتبار آخر".

وُلد يون فوسه في 29 أيلول/سبتمبر 1959 في هوغيسوند بالنرويج، وهو كاتب متنوع الاهتمامات ذو توجه نخبوي. مع ذلك، فهو من أكثر الكتّاب الأحياء الذين تُؤدى مسرحياتهم في أوروبا.

وبرز فوسه ككاتب مسرحي على الخشبة الأوروبية، بفضل مسرحيته Someone is going to come التي تولى إخراجها المسرحي كلود ريجي عام 1999 في باريس.

وقال الأمين الدائم للأكاديمية السويدية ماتس مالم بعد الإعلان عن هوية الفائز، إن يون فوسه عرف بالنبأ "حين كان يقود سيارته عبر الريف باتجاه المضيق البحري شمال بيرغن في النرويج". وأضاف "لقد أتيحت لنا الفرصة لبدء الحديث عن القضايا العملية وأسبوع نوبل في كانون الأول/ديسمبر".

ويتشارك فوسه في أعماله، المشابهة لأعمال سامويل بيكيت، في الرؤية المتشائمة للأسلاف، حسب سيرة يون فوسه التي نشرتها الأكاديمية.