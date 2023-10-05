شاهد: مونت بلانك، أعلى جبل في فرنسا، يتقلص 2,22 متراً

بقلم: يورونيوز

بلغ ارتفاع مونت بلانك، أعلى جبل في أوروبا الغربية والواقع بين فرنسا وإيطاليا، 4805,59 متراً بعد قياسه في أيلول/سبتمبر، أي أنه تقلص بـ2,22 متراً عن العام 2021، وفق ما أفاد فريق من المسّاحين الفرنسيين.

اعلان

وتسلّق نحو عشرين شخصاً مجهّزين بأدوات متطورة وللمرة الأولى بطائرة مسيرة، جبل مونت بلانك في منتصف أيلول/سبتمبر لإجراء عمليات مسح دقيقة لأيام عدة، وهو ما اعتادوا إنجازه كل سنتين بدءاً من العام 2001.

تأثير التغير المناخي على سلسلة جبال الألب

وتهدف هذه الخطوة إلى وضع نماذج للغطاء الجليدي وجمع بيانات علمية عن تأثير التغير المناخي على سلسلة جبال الألب، على ما أشار المشاركون في هذه المبادرة التي أطلقتها غرفة المساحين الخبراء في أوت سافوا والتي تضمّ اليوم عدداً كبيراً من الشركاء.

وقال جان دي غاريه، كبير علماء الهندسة خلال مؤتمر صحافي في شاموني، "أُعلن أن ارتفاع مونت بلانك هذا العام بلغ 4805,59 متراً"، مضيفاً "سُجّل انخفاض بـ2,22 متراً عن رقم العام 2021". وأضاف قد يكون بسبب انخفاض هطول الأمطار خلال فصل الصيف.

وخلص الخبراء إلى أن "الأمر متروك الآن لعلماء المناخ وعلماء الجليد وغيرهم من المتخصصين لمراجعة كل البيانات التي جُمعت ووضع فرضيات لتفسير هذه الظاهرة"، مشددين على أن دورهم يقتصر على "جمع البيانات للأجيال المستقبلية".

وقال دي غاريه "هل شهدنا تبايناً كبيراً كهذا من قبل؟ الجواب هو نعم"، موضحاً أن الفارق "يعكس التقلبات في هطول الأمطار خلال الصيف".

وتابع "قد يُصبح هذا الجبل أعلى بكثير خلال عامين" عندما نقيس ارتفاعه مجدداً.