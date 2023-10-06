08:16

كييف تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا



أكّدت كييف أنها أسقطت ليل الخميس 25 من أصل 33 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا التي تشنّ عليها هجمات ليلية بشكل يومي.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام إن الدفاعات المضادة للطائرات دمرت "25 مسيّرة من طراز شاهد 131/136، في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ودنيبرو وتشيركاسي وجيتومير". وتقع هذه المناطق في جنوب البلاد وشمال شرقها.

ولم تحدد السلطات الأوكرانية الأهداف التي قد تكون المسيّرات الأخرى ضربتها. وفي وقت سابق، أعلن حاكم منطقة أوديسا (جنوب) أوليغ كيبر، أن طائرات مسيّرة ألحقت أضرارا بمخزن حبوب وأضرمت النار في تسع شاحنات.

وتستهدف القوات الروسية بانتظام هذا الميناء الوقع على الدانوب، وهو مهم بالنسبة إلى أوكرانيا لأنه يستخدم لتصدير المنتجات الزراعية خصوصا القمح.

