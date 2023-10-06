لا تزال الحرب الروسية الأوكرانية مستعرة، إذ أعلنت كييف سقوط عشرات القتلى في قصف روسي على خاركيف، كما نشرت إحصائية مروّعة للمفقودين منذ بداية الحرب، في حين قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي خلال الأشهر الأخيرة وأنها لم تكن لتصمد أكثر من أسبوع لولا أسلحة الغرب.
وأفاد مسؤولون أوكرانيون بمقتل 52 شخصاً على الأقل جراء قصف استهدف بلدة غروزا في مقاطعة خاركيف شمالي شرقي أوكرانيا. وهي بلدة تقع قرب مدينة كوبيانسك على مسافة غير بعيدة عن خط الجبهة، في حين أعلنت موسكو أنها أسقطت ثماني مسيّرات أوكرانية غرب البلاد مساء الخميس.
وفي ما يلي آخر التطورات الميدانية:
كييف تعلن إسقاط 25 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا
أكّدت كييف أنها أسقطت ليل الخميس 25 من أصل 33 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا التي تشنّ عليها هجمات ليلية بشكل يومي.
وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام إن الدفاعات المضادة للطائرات دمرت "25 مسيّرة من طراز شاهد 131/136، في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ودنيبرو وتشيركاسي وجيتومير". وتقع هذه المناطق في جنوب البلاد وشمال شرقها.
ولم تحدد السلطات الأوكرانية الأهداف التي قد تكون المسيّرات الأخرى ضربتها. وفي وقت سابق، أعلن حاكم منطقة أوديسا (جنوب) أوليغ كيبر، أن طائرات مسيّرة ألحقت أضرارا بمخزن حبوب وأضرمت النار في تسع شاحنات.
وتستهدف القوات الروسية بانتظام هذا الميناء الوقع على الدانوب، وهو مهم بالنسبة إلى أوكرانيا لأنه يستخدم لتصدير المنتجات الزراعية خصوصا القمح.
إسقاط 8 مسيّرات أوكرانية غرب روسيا
وذكرت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام فجر الجمعة أنه عند نحو الساعة 23,30 الخميس (20,30 ت غ) "دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة خمس طائرات أوكرانية بلا طيار فوق منطقة بيلغورود" المتاخمة لأوكرانيا.
وفي وقت سابق من الليل، قالت الوزارة إن طائرتين أخريين أسقطتا في المنطقة نفسها.
كذلك، أسقطت طائرة ثامنة في منطقة كورسك المتاخمة أيضا لأوكرانيا، وفق الوزارة.
ولم تعط الوزارة حصيلة للأضرار أو لضحايا محتملين.
وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف: "وفقا لمعطيات أولية، (لا يوجد) ضحايا".
كما أودت غارة روسية الخميس بحياة ما لا يقل عن 51 شخصا في قرية غروزا شرقي أوكرانيا، ما أثار استنكاراً غربياً واسعاً.