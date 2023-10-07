بعد تلويح باستخدام سلاح نووي.. وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنعًا لإنتاج الصواريخ

بقلم: يورونيوز

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مصنع صواريخ من الجيل الجديد من طراز "سارمات"، على ما أعلن الجيش الروسي في بيان السبت في ظل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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وزار شويغو موقع إنتاج هذه الصواريخ التي وصفها الكرملين بأنها "لا تُقهر"، خلال تفقده مصنع كراسماش العسكري في كراسنويارسك في سيبيريا، بحسب الجيش.

ونقل البيان عن شويغو قوله إن هذه الصواريخ البالستية العابرة للقارات والبعيدة المدى التي يتوقع أن يبدأ تسليمها قريبا إلى الجيش الروسي، ستصبح "الأساس للمجموعة البرية التابعة لقوات الصواريخ الإستراتيجية الروسية".

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو HANDOUT/AFP

وأشار الجيش إلى أن "أولى الصواريخ التي يتم صنعها حالياً بشكل مكثف في هذا المصنع ستوضع في الخدمة في أقرب وقت ممكن".

تهديد نووي

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس أن روسيا تستكمل اختبارات الجيل الجديد من صواريخ بوريفيستنيك وسارمات.

والصاروخ "سارمات" الذي أطلق عليه المحللون الغربيون اسم "سيتان 2" (الشيطان 2)، قادر على حمل رؤوس نووية متعددة. وهو من صواريخ الجيل الجديد الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها، فيما يبحث الدوما الروسي مسألة إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

تعليق بوتين جاء الخميس، ضمن كلمته أمام منتدى "فالداي" الدولي في مدينة سوتشي الروسية، حيث أضاف بالقول: "اسمحوا لي أن أذكركم أنه في العقيدة العسكرية الروسية هناك سببان لاحتمال استخدام روسيا للأسلحة النووية. الأول هو استخدامها ضدنا، أي رداً على ذلك، فيما يسمى بالضربة المضادة".