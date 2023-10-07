أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية مسيرة أوكرانية فوق منطقة إسترا شمال غربي العاصمة موسكو في وقت مبكر يوم السبت دون أن يتسبب ذلك في وقوع أضرار، بحسب ما نقلت وزارة الدفاع.
ومن جانبها أعلنت السلطات الأوكرانية تجدد القصف الروسي على منطقة أوديسا جنوب البلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية للميناء، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص.
في ما يلي أبرز التطورات الميدانية
تجدد القصف الروسي على منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا
أعلنت السلطات الأوكرانية أن القوات الروسية نفذت هجوماً صاروخياً خلال الليل على منطقة أوديسا جنوب البلاد، مما ألحق أضرارا بالبنية التحتية للميناء، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص.
وقال الجيش الأوكراني إن الضربة شملت إطلاق صواريخ أونيكس الفرط صوتية من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.
موسكو تحبط هجوماً لمسيّرة أوكرانية
أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية مسيرة أوكرانية فوق منطقة إسترا شمال غربي العاصمة موسكو في وقت مبكر يوم السبت دون أن يتسبب ذلك في وقوع أضرار، بحسب ما نقلت وزارة الدفاع.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم، الذي تم التصدي له فوق منطقة إسترا شمال غربي العاصمة، كان محاولة من أوكرانيا لمهاجمة منشآت روسية.
ونقلت وكالة تاس الروسية المملوكة للدولة عن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، على قناته على تطبيق تيليجرام، إن التقارير الأولية تظهر عدم وقوع إصابات أو أضرار، ولكن "خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".
كما استُنئنفت الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو في موسكو بعد تعليقها.
وتأتي أنباء الهجوم على روسيا في أعقاب ضربات جوية روسية استهدفت قرية غروزا في كوبيانسك الأوكرانية، أسفرت عن مقتل 51 شخصاً على الأقل بينهم طفل، أغلبهم ممن تجمّعوا لحضور مراسم تأبين جندي في القرية.
روسيا ستبدأ في إرسال الحبوب إلى إفريقيا في غضون شهر
قالت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء نقلا عن وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف إن موسكو ستبدأ إرسال شحناتها من الحبوب إلى دول إفريقية في غضون شهر إلى 6 أسابيع.
وأضاف الوزير حسب المصدر ذاته:" نحن الآن في مرحلة استكمال جميع الوثائق. أعتقد أن الشحنات ستبدأ في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزعماء أفارقة، في شهر يوليو تموز المنصرم إنه سيمنحهم عشرات الآلاف من أطنان الحبوب، على الرغم من العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، التي تعرقل تصدير الحبوب والأسمدة على حد قوله.
قتيلان في غارة جديدة على أوكرانيا غداة مجزرة أودت بحياة العشرات
اسفر قصف روسي الجمعة عن مقتل فتى في العاشرة وجدته واصابة 28 شخصا على الاقل في خاركيف شمال شرق اوكرانيا غداة احدى أعنف عمليات القصف خلال الحرب على المدنيين، في المنطقة نفسها.
وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو على تلغرام "تم العثور على جثة فتى يبلغ من العمر 10 سنوات تحت الأنقاض" مضيفا أن جدته قضت أيضا في القصف.
من جانبه، أفاد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف بإصابة 28 شخصا على الأقل بينهم رضيع في شهره 11 من نفس عائلة القتيلين.
ولحقت أضرار بمبنيين ودمر مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق، وقالت الشرطة إن صاروخين باليستيين من طراز إسكندر أصابا هذه المباني.
ورأى مصور فرانس برس ما يبدو أنه قطعة من أحد الصاروخين في حفرة كبيرة في شارع بوسط المدينة. وينتشر حطام في الشوارع حيث انقلبت مركبات مدنية أو تفحمت.
واشنطن تطرد دبلوماسيَّين روسيَّين ردا على خطوة مماثلة لموسكو
أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها قررت طرد دبلوماسيين روسيين اثنين، في خطوة تأتي ردا على طرد موسكو دبلوماسيَين أميركيين الشهر الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "رداً على طرد روسيا الاتحادية بحجج واهية اثنين من دبلوماسيي السفارة الأميركية في موسكو، ردت وزارة الخارجية بإعلان أن اثنين من مسؤولي السفارة الروسية العاملين في الولايات المتحدة شخصان غير مرغوب فيهما".
وأعلنت روسيا الشهر الماضي أنها طردت دبلوماسيين أميركيين لتواصلهما مع المواطن الروسي روبرت شونوف الذي عمل سابقا في القنصلية الأميركية في مدينة فلاديفوستوك بأقصى شرق البلاد.
وبعد خفض سابق لعدد الدبلوماسيين، بدأ شونوف العمل بصيغة متعاقد خارجي، وتقول الولايات المتحدة إنه تم تكليفه المراقبة الروتينية لوسائل الإعلام الروسية المتاحة للجمهور.
واعتقلته روسيا في آب/أغسطس بتهمة نقل ما وصفته بمعلومات سرية عن أوكرانيا.
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روسيا تعلن وصول أول سفينة عن طريق القطب الشمالي قادمة من الصين
أعلنت روسيا الجمعة وصول أول سفينة من الصين عن "طريق بحر الشمال" الذي يربط آسيا بأوروبا عبر القطب الشمالي، في ما يعدّ واحداً من طموحات موسكو الكبيرة لتطوير تجارتها الدولية.
وقال الحاكم الإقليمي أنتون أليخانوف على تلغرام "وصلت اليوم أول سفينة إلى منطقة كالينينغراد عبر طريق بحر الشمال".
لكنه لم يحدّد ماهية الشحنة. وتظهر الصور التي نشرها المسؤول الروسي سفينة حاويات تسمّى "نيونيو بولار بير" (NEWNEW POLAR BEAR).
وأوضح أنّ السفينة غادرت شنغهاي عبر أرخانغيلسك (شمال روسيا)، قبل أن تصل إلى بالتييسك في منطقة كالينينغراد، وهي جيب روسي على أبواب الاتحاد الأوروبي.
وقال أليخانوف إنّ وجهتها النهائية هي سانت بطرسبرغ (شمال غرب)، عاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة.
وتخطّط شركات النقل لضمان إمكانية استخدام هذا الطريق بشكل دائم، وهو يسمى أيضاً الممر الشمالي الشرقي. وقال أليخانوف "سيكون أرخص وأسرع من المرور عبر قناة السويس".
الروبل يسجل مزيدا من التراجع غداة إعلان بوتين أن الاقتصاد "مستقر"
سجل الروبل مزيدا من التراجع مقابل الدولار الجمعة، بعد يوم على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الوضع الاقتصادي "مستقر" في بلاده التي فرضت عليها عقوبات.
تهاوت العملة الروسية وصولا إلى 101,46 روبل للدولار في مداولات الصباح قبل أن تعوّض بعضا من خسائرها.
وتخطى الدولار عتبة 100 روبل الرمزية في بورصة موسكو الثلاثاء. وكان قد سجل هذا المستوى في آب/أغسطس لفترة وجيزة.
تحسن الروبل في منتصف الاسبوع غير أنه استأنف التراجع في ساعة متأخرة الخميس بينما كان بوتين يتحدث في مؤتمر فالداي السياسي في سوتشي على البحر الأسود.
وقال بوتين "تغلبنا على كل المشكلات التي برزت بعد فرض العقوبات علينا وبدأنا مرحلة جديدة من التنمية... الوضع الإجمالي مستقر".
الكرملين: روسيا لا تضرب سوى "أهداف عسكرية"
أعلن الكرملين الجمعة أن القوات الروسية لم تستهدف مطلقًا البنية التحتية المدنية في أوكرانيا بعدما اتهمت كييف موسكو بالوقوف خلف هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا الخميس في قرية غروزا في الشرق.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين "نكرر أن الجيش الروسي لا يضرب أهدافا مدنية. الضربات تشن على أهداف عسكرية، في أماكن يتركز فيها العسكريون".
أوكرانيا تشيّع 51 مدنياً قُتلوا في قصف على قرية شرق البلاد
تشيّع أوكرانيا الجمعة 51 شخصاً بينهم طفل، قضوا في اليوم السابق في قصف على قرية صغيرة في شرق البلاد حيث تجمّعوا لحضور مراسم جنازة جندي، في واحدة من أكثر الهجمات دموية على المدنيين منذ بداية الغزو الروسي.
وندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي، المتواجد في إسبانيا لحضور اجتماع للزعماء الأوروبيين، بـ"الهجوم الإرهابي غير الإنساني" الذي نفّذته روسيا، والذي أدانه أيضاً حلفاؤه الغربيون بشدة، فيما أشارت الأمم المتحدة من جانبها إلى "جريمة حرب" محتملة.
كما قالت متحدثة باسم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان الجمعة إنّ "كلّ شيء يشير" إلى أنّ صاروخاً روسياً هو الذي أصاب قرية غروزا الصغيرة في أوكرانيا وأدى إلى مقتل العشرات.
من جهتها، أعلنت السلطات الأوكرانية صباح الجمعة أنّ قصفاً روسياً آخر أدى إلى مقتل طفل وإصابة 23 آخرين بجروح، بينهم رضيع يبلغ من العمر 11 شهراً، في مدينة خاركيف في المنطقة نفسها الواقعة في الشرق