11:42

موسكو تحبط هجوماً لمسيّرة أوكرانية

أسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية مسيرة أوكرانية فوق منطقة إسترا شمال غربي العاصمة موسكو في وقت مبكر يوم السبت دون أن يتسبب ذلك في وقوع أضرار، بحسب ما نقلت وزارة الدفاع.

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجوم، الذي تم التصدي له فوق منطقة إسترا شمال غربي العاصمة، كان محاولة من أوكرانيا لمهاجمة منشآت روسية.

ونقلت وكالة تاس الروسية المملوكة للدولة عن رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين، على قناته على تطبيق تيليجرام، إن التقارير الأولية تظهر عدم وقوع إصابات أو أضرار، ولكن "خدمات الطوارئ تعمل في مكان الواقعة".

كما استُنئنفت الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وشيريميتيفو في موسكو بعد تعليقها.

وتأتي أنباء الهجوم على روسيا في أعقاب ضربات جوية روسية استهدفت قرية غروزا في كوبيانسك الأوكرانية، أسفرت عن مقتل 51 شخصاً على الأقل بينهم طفل، أغلبهم ممن تجمّعوا لحضور مراسم تأبين جندي في القرية.