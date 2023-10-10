EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

الشرطة تقتل شخصاً وتعتقل 20 آخرين خلال احتجاج مزارعين على شركة لزيت النخيل في إندونيسيا

صورة من الارشيف-رجل يدفع دراجته النارية في مزرعة زيت النخيل في ناجان رايا، مقاطعة آتشيه، إندونيسيا
صورة من الارشيف-رجل يدفع دراجته النارية في مزرعة زيت النخيل في ناجان رايا، مقاطعة آتشيه، إندونيسيا Copyright Dita Alangkara/ AP..
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

اتهمت ثلاث منظمات بيئية وحقوقية الثلاثاء الشرطة الاندونيسية بقتل شخص عندما فتحت النار في بورنيو على متظاهرين كانوا يحتجون على موقف شركة لإنتاج زيت النخيل من صغار المزارعين.

اعلان

وبحسب هذه المنظمات فتحت الشرطة النار السبت على سكان قرية سيرويان الواقعة في مقاطعة كاليمانتان وسط جزيرة بورنيو، أثناء احتجاجهم على رفض شركة إنتاج زيت النخيل التخلي عن 20% من الامتياز لصغار المزارعين، وفقاً لما ينص عليه قانون اصدرته الحكومة.

وذكرت هذه المنظمات غير الحكومية أن رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً يُدعى جيجيك قُتل في إطلاق النار.

وقال أولي أرتا سياجيان الناشط في المنتدى البيئي الإندونيسي، المسؤول عن الغابات والمزارع إن "الشرطة استخدمت العنف بإطلاق الغاز المسيل للدموع ثم إطلاق النار مما ادى إلى مقتل شخص أصيب في الصدر".

وبحسب الجمعية، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصاً. وذكرت وسائل إعلام أنه تم إطلاق سراحهم جميعاً.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي سيجمع وزيري خارجية إسرائيل وفلسطين

موقف خرج عن الإجماع لأقصى اليسار في فرنسا: "العنف لا يولّد إلا العنف"

شاهد: نشر دبايات إسرائيلية في قرية المطلة على الحدود مع لبنان

البيئة جريمة قتل شرطة إندونيسيا زراعة