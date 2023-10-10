الشرطة تقتل شخصاً وتعتقل 20 آخرين خلال احتجاج مزارعين على شركة لزيت النخيل في إندونيسيا

بقلم: يورونيوز

اتهمت ثلاث منظمات بيئية وحقوقية الثلاثاء الشرطة الاندونيسية بقتل شخص عندما فتحت النار في بورنيو على متظاهرين كانوا يحتجون على موقف شركة لإنتاج زيت النخيل من صغار المزارعين.

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وبحسب هذه المنظمات فتحت الشرطة النار السبت على سكان قرية سيرويان الواقعة في مقاطعة كاليمانتان وسط جزيرة بورنيو، أثناء احتجاجهم على رفض شركة إنتاج زيت النخيل التخلي عن 20% من الامتياز لصغار المزارعين، وفقاً لما ينص عليه قانون اصدرته الحكومة.

وذكرت هذه المنظمات غير الحكومية أن رجلاً يبلغ من العمر 35 عاماً يُدعى جيجيك قُتل في إطلاق النار.

وقال أولي أرتا سياجيان الناشط في المنتدى البيئي الإندونيسي، المسؤول عن الغابات والمزارع إن "الشرطة استخدمت العنف بإطلاق الغاز المسيل للدموع ثم إطلاق النار مما ادى إلى مقتل شخص أصيب في الصدر".

وبحسب الجمعية، فقد تم اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصاً. وذكرت وسائل إعلام أنه تم إطلاق سراحهم جميعاً.