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شاهد: فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض المباني التي دمرها القصف الإسرائيلي في خان يونس

عمليات البحث تحت أنقاض منزل حطمته غارات إسرائيلية في مدينة خان يونس،قطاع غزة. 16 تشرين الأول 2023
عمليات البحث تحت أنقاض منزل حطمته غارات إسرائيلية في مدينة خان يونس،قطاع غزة. 16 تشرين الأول 2023 Copyright وكالات
بقلم:  يورونيوز
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فلسطينيون يتفقدون منزل عائلة الشاعر المدمر بعد غارة إسرائيلية على خان يونس جنوب قطاع غزة.

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يبحث الفلسطينيون بين إنقاض المباني عن ناجين وينتشلون الجثث التي تخلفها الضربات الإسرائيلية المكثفة منذ عدة أيام على قطاع غزة.

إستهدفت غارات إسرائيلية  خان يونس جنوب قطاع غزة، التي نزح إليها مئات الآلاف من الشمال، ليجدوا مدينة غير مستعدة لتضاعف عدد سكانها بين عشية وضحاها.

كل غرفة، كل زقاق، كل شارع مكتظ بالرجال والنساء والشباب. وليس هناك مكان آخر للذهاب إليه.

فقد فر أكثر من مليون شخص من منازلهم في غزة وسط مشاهد من الفوضى واليأس عندما قصفت إسرائيل المنطقة التي تحكمها حماس وواصلت حشد القوات يوم الاثنين استعدادا لغزو بري شامل.

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