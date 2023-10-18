شاهد: "غزة غزة رمز العزة".. الآلاف يتظاهرون في المغرب بعد قصف مستشفى المعمداني

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

تظاهر آلاف الأشخاص أمام مبنى البرلمان، في العاصمة المغربية الرباط، تضامناً مع الفلسطينيين بعد قصف مستشفى المعمداني في غزة.

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وكشفت السلطات الصحية في غزة، يوم الثلاثاء، إنّ 500 شخص على الأقل قتلوا في غارة جوية اسرائيلية على مستشفى كان يؤوي الجرحى والنازحين من القصف الإسرائيلي، مما أثار إدانة وغضب في الشرق الأوسط وخارجه.

وقال أحد المشاركين في المظاهرة إنّ "هذه وقفة عاجلة تفاعلاً مع هذه الجريمة الإرهابية الصهيونية التي حدثت هذه الليلة بحق الأطفال والنساء والجرحي. ويتحمل الكيان الصهيوني المجرم مسؤولية هذه الجريمة الذي يثبت أنّه عصابة إجرامية" محملاً المسؤولية للدول الغربية وأميركا التي توفر الغطاء لهذه الجرائم المرتكبة.

وعبّر رواد وسائل التواصل الاجاماعي عن غضبهم تجاه المجزرة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وعلى أثر هذه المجزرة، تمّ إلغاء زيارة بايدن المقررة إلى الأردن، حيث كان من المفترض أن يجتمع في قمة رباعية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري، وسط تنديد عربي بالجريمة.