حتى إشعار آخر.. نيس الفرنسي يوقف اللاعب الجزائري يوسف عطال

بقلم: يورونيوز

أوقف نادي نيس الفرنسي لاعبه الجزائري يوسف عطال "حتى إشعار آخر"، على خلفية مقطع فيديو نشره على حسابه الخاص على انستاغرام، داعياُ بأنّ "يرسل الله يوماً أسود لليهود"، على خلفية الحرب الراهنة في غزة.

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وبعد تحقيق قضائي أولي، اتهم اللاعب الجزائري بـ"الدفاع عن الارهاب" و"معاداة السامية".

وكان كريستيان ارتروسي، رئيس بلدية مدينة نيس، قد علّق قائلاً : "وأتوقع من يوسف عطال، إذا كان قد تم استغلاله، أن يعتذر ويندد بإرهابيي حماس. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون له مكانه في نادينا".

ورغم أنّ اللاعب الجزائري عطال سارع إلى حذف المنشور والاعتذار، أوضح نادي نيس في بيان صحافي أنّه اختار معاقبته قبل تلك التي قد تصدر من قبل السلطات الرياضية أو القضائية "نظراً لطبيعة المنشور وخطورته".