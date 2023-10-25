شاهد: الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مجموعة لحماس حاولت التسلل إلى شاطئ زيكيم

بقلم: يورونيوز

بحسب التقرير الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد خرج المسلحون عبر فتحة نفق تقع على ساحل قطاع غزة.

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أظهر مقطع فيديو بالأشعة تحت الحمراء نشره الجيش الإسرائيلي محاولات لما أسماها "تسلل إلى إسرائيل من قبل اثنين على الأقل من نشطاء حماس عن طريق البحر في منطقة زيكيم يوم الثلاثاء".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أحبط هجومًا لمجموعة من الغواصين التابعين لحركة حماس حاولوا دخول إسرائيل على شاطئ شمال قطاع غزة.

وبحسب التقرير الصادر عن الجيش الإسرائيلي، فقد خرج المسلحون عبر فتحة نفق تقع على ساحل قطاع غزة.

بالإضافة إلى ذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قصفت منشأة لتخزين الأسلحة كانت تستخدمها حماس.