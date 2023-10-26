فيديو: 27 قتيلا على الأقل في أكابولكو بالمكسيك إثر مرور الاعصار أوتيس

بقلم: يورونيوز

أعلنت الحكومة المكسيكية الخميس أن 27 شخصا على الأقل قتلوا واعتبر اربعة في عداد المفقودين بعد مرور الاعصار القوي أوتيس في أكابولكو ومنطقتها بجنوب غرب المكسيك.

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ضرب الإعصار أكابولكو ليل الثلاثاء الأربعاء ترافقه رياح بسرعة 270 كلم بالساعة، تسببت بانقطاع الاتصالات مع المدينة ما حال دون ورود المعلومات بسرعة بشأن الخسائر البشرية والمادية.

وقالت وزيرة الأمن روزا آيسيلا رودريغيز خلال المؤتمر الصحافي اليومي لرئيس الجمهورية، "للأسف، تلقينا تقريرا من حكومة الولاية والبلدية يفيد بمقتل 27 شخصا وفقدان اربعة اشخاص".

وأكدت أن الاتصالات مع أكابولكو تعود تدريجيا.

وقُطع الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالعاصمة في اتجاه واحد فقط، بحسب الوزيرة.

ولا يزال العديد من الأشخاص في أكابولكو التي تعد 780,000 نسمة، الخميس من دون كهرباء بعد أن اقتلعت الرياح عشرات الأعمدة الكهربائية.

وقال المواطن إريك هرنانديز (24 عاما) الأربعاء إن "أكابولكو كارثة تماما. ليست كما كانت من قبل. المتنزه دمر بالكامل، المباني، جميع الطرق".