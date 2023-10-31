الجيش الإسرائيلي ينشر لقطات مصورة لما يقول إنها ضربات ضد أهداف لحزب الله

بقلم: يورونيوز

أعلن حزب الله أن مقاتليه سجلوا إصابات مباشرة يوم الثلاثاء على القوة الإسرائيلية التي كانت تنصب كمينًا على طول الحدود.

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نشر الجيش الإسرائيلي لقطات يوم الثلاثاء زعم أنها تظهر ضربات على أهداف تابعة لحزب الله عبر الحدود مع لبنان.

وأفاد جيش الدفاع الإسرائيلي عن "إطلاق قذائف هاون" من داخل الأراضي اللبنانية "وسقطت في مناطق مفتوحة في منطقة تل حاي الحدودية". وقال الجيش الإسرائيلي أيضًا إنه "قضى على خلية حاولت إطلاق صواريخ مضادة للدبابات" من المنطقة الحدودية.

وأعلن حزب الله أن مقاتليه سجلوا إصابات مباشرة يوم الثلاثاء على القوة الإسرائيلية التي كانت تنصب كمينًا على طول الحدود. ويتبادل حزب الله والقوات الإسرائيلية إطلاق النار على طول الحدود في أعقاب الهجوم الذي شنته حركة حماس في قطاع غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر على جنوب إسرائيل.