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شاهد: "مجزرة" جديدة في جباليا بعد قصف نفذه الجيش الإسرائيلي

مكان القصف الإسرائيلي في جباليا
مكان القصف الإسرائيلي في جباليا Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة الأربعاء قصف الجيش الإسرائيلي مجددا مخيم جباليا للاجئين (شمال)، غداة مقتل العشرات في المنطقة ذاتها في قصف إسرائيلي.

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أظهرت مقاطع مصورة لحظة قيام فلسطينيين بانتشار القتلى والمصابين من تحت الأنقاض، بعد "مجزرة" جديدة نفذتها القوات الإسرائيلية في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأسفرت غارة إسرائيلية على أكبر مخيم للاجئين في غزة عن مقتل 47 شخصًا على الأقل يوم الثلاثاء، من بينهم، بحسب إسرائيل، قائد في حماس شارك في هجمات 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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