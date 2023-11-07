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الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لـ"تدمير أنفاق" لحماس في قطاع غزة

دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة
دبابات ومركبات عسكرية إسرائيلية بالقرب من الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة Copyright Tsafrir Abayov/AP
بقلم:  يورونيوز
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نشر الجيش الإسرائيلي مقاطع فيديو يقول إنها تظهر لحظة تدمير الجيش لأنفاق حفرتها حركة حماس في قطاع غزة.

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نشر الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، لقطات مصورة قائلا إنها تظهر عناصر من الجيش الإسرائيلي وهي تدمر أنفاقا بنتها حركة حماس في شمال قطاع غزة. ويظهر في الفيديو جنود يطلبون شن غارة جوية قبل الدخول لتفقد المنطقة.

وتقاتل القوات الإسرائيلية المسلحين الفلسطينيين داخل غزة منذ أكثر من أسبوع، ونجحت في تقسيم القطاع إلى شطرين وتطويق مدينة غزة.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في وقت سابق إن بلاده ستتحمل "المسؤولية الأمنية الشاملة" في القطاع إلى أجل غير مسمى بعد انتهاء حربها مع حماس.

المصادر الإضافية • أ ب

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