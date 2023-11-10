شاهد: مقاطع نشرها الجيش الإسرائيلي يقول إنها تظهر قتالا مع عناصر حماس ومداهمات لمواقعهم في غزة

بقلم: يورونيوز

مع استمرار القصف على عزة والعمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في القطاع، نشر الجيش لقطات فيديو يقول إنها تظهر عمليات عسكرية برية ضد مواقع حماس في مناطق سكنية بالقطاع.

اعلان

نشر الجيش الإسرائيلي الجمعة مقاطع فيديو قال إنه يظهر أنشطة قواته في غزة. وأضاف الجيش أنه "خلال اليوم الماضي، داهم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي من اللواء السابع موقعًا عسكريًا لحماس ومجمع تدريب يقع في قلب المناطق المدنية داخل قطاع غزة".

وتابع بأن "الجنود قاموا بتأمين المباني وصادروا العشرات من الأسلحة والصواريخ وأجسام طائرة بدون طيار وخرائط وأجهزة اتصالات ومدافع هاون ومسيّرات هجومية ومعدات تكنولوجية"، وأن حوالي 30 من مقاتلي حماس قتلوا.

وحسب الجيش الإسرائيلي فقد داهم الجنود مكتب محمد السنوار، شقيق زعيم حماس يحيى السنوار.

يجدر الإشارة إلى أن هذه اللقكات مصدرها الجيش الإسرائيلي، ولم تستطع وكالات الأنباء التحقق بشكل مستقل من زمان ومكان التقاط هذه المقاطه والظروف التي التقطت فيها.