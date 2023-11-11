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منذ الاتفاق بين الرياض وطهران.. أول لقاء يجمع رئيسي وبن سلمان في السعودية

محمد بن سلمان وإبراهيم رئيسي
محمد بن سلمان وإبراهيم رئيسي Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز
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قطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على كلّ من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد.

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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي السبت للمرة الأولى منذ توصل البلدين لاتفاق تقارب مفاجئ في آذار/مارس برعاية صينية، على ما أفاد الإعلام الرسمي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) على منصة إكس صورة للزعيمين خلال اجتماع ثنائي على هامش قمة مشتركة لقادة دول الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في الرياض.

أول زيارة منذ عام 2012

وهي الزيارة الأولى لرئيس إيراني للسعودية منذ زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد لحضور قمة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة في آب/ أغسطس 2012.

وهو أول لقاء لرئيس إيراني مع العائلة المالكة السعودية مذاك.

قطعت الرياض علاقاتها مع طهران عام 2016 بعد هجوم شنّه متظاهرون إيرانيون على كلّ من سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد احتجاجاً على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر.

لكنّ البلدين اتّفقا على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما بعد قطيعة أنهاها اتفاق مفاجئ تمّ التوصّل إليه بوساطة صينية في العاشر من آذار/مارس الماضي.

ومنذ حزيران/يونيو الفائت، أعاد البلدان بالفعل فتح سفارتيهما وتبادلا السفراء.

ودعمت إيران والسعودية لسنين معسكرات متنافسة في اليمن وسوريا ولبنان. لكنّ حدة التوتر تراجعت كثيرا بين البلدين منذ الإعلان عن تطبيع علاقاتهما.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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