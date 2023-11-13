شاهد: مراسم دفن منتج المسلسل الإسرائيلي "فوضى" الذي قتل في غزة

بقلم: يورونيوز

حمل نعش أحد أعضاء فريق عمل مسلسل "فوضى" الذي حقق نجاحًا كبيرًا على Netflix، والذي قُتل في الحرب أثناء خدمته كجندي احتياطي في الجيش الإسرائيلي في غزة.

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أقامت عائلة المنتج الإسرائيلي ماتا مائير وأصدقائه مراسم العزاء بعد مقتله في الحرب الدائرة شمال غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن مئير (38 عاما) قتل أثناء خدمته كجندي احتياطي في شمال غزة.

واشتهر مسلسل "فوضى" الذي كان مائير أحد أفراد طاقمه، بعد عرضه على نتفليكس، وهو يروي مهام وحدة القوات الخاصة الإسرائيلية "المستعربين".

تم بث الموسم الأول منه في إسرائيل عام 2015.