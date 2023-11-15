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بايدن عشية قمّة (آبيك): الصين تعاني من "مشاكل فعلية" في عهد الرئيس شي

الرئيس الأمريكي جو بايدن، يمينًا، والرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين، 14 نوفمبر 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن، يمينًا، والرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش اجتماع قمة مجموعة العشرين، 14 نوفمبر 2022 Copyright Alex Brandon/ AP.
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء أنّ الصين في عهد الرئيس شي جينبينغ تعاني من "مشاكل فعلية"، في تصريح يأتي عشية قمّة بالغة الأهمية بين رئيسي أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

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وخلال حفل لجمع تبرّعات قال بايدن إنّ "الرئيس شي مثال آخر على كيفية إعادة ترسيخ القيادة الأميركية في العالم. لديهم مشاكل حقيقية".

وبايدن الذي وصل على غرار شي إلى سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الثلاثاء للقاء نظيره الصيني والمشاركة في قمّة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) قال إنّ قمّته مع شي سيكون فرصة لتصحيح العلاقات الثنائية التي توتّرت في السنوات الأخيرة.

وسيعقد الرئيسان الأميركي والصيني الأربعاء قمّة مطوّلة ستكون الأولى بينهما منذ عام وسيسعى خلالها الطرفان لضبط قواعد التنافس بين بلديهما والتأكّد من عدم خروجه عن السيطرة.

وتعود آخر زيارة لشي إلى الولايات المتحدة إلى ستّ سنوات.

وسيلتقي شي وبايدن على هامش قمّة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، المنتدى الذي يضمّ 21 عضواً تمثّل اقتصاداتها مجتمعة نحو 60 بالمئة من إجمالي الاقتصاد العالمي.

وكان بايدن قد قال في وقت سابق الثلاثاء إنّ بلاده لا تسعى إلى النأي بنفسها عن الصين بل تريد تحسين العلاقات الثنائية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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