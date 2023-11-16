حريق في مبنى لشركة فحم صينية يخلف 25 قتيلاً و51 جريحاً

بقلم: يورونيوز

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الخميس بأن حريقاً اندلع في مبنى إداري لشركة فحم بمقاطعة شانشي في شمال الصين مما أسفر عن مقتل 25 شخصاً.

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اندلع الحريق في الساعة 6:50 صباحاً في مبنىلشركة يونغجو للفحم المكون من أربعة طوابق في شانشي، أكبر مركز لإنتاج الفحم في الصين، في منطقة ليشي بمدينة لوليانغ.

وكان تلفزيون الصين المركزي قد ذكر في وقت سابق أن الحريق خلف 11 قتيلاً و51 جريحاً على الأقل، ثم رفع عدد قتلى الحادث مرتين.

وأضاف أنّ "المصابين نقلوا إلى مستشفى لوليانغ الشعبي الأول لتلقّي العلاج".

وأكّدت الشبكة أنّ "عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة ويجري التحقيق لمعرفة سبب الحريق".

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على موقع التواصل الاجتماعي المحلّي مبنى تلتهمه ألسنة اللهب ويتصاعد من طوابقه العليا دخان أسود كثيف بينما هرعت فرق الإطفاء والطوارئ إلى المكان.

والحوادث الصناعية شائعة في الصين بسبب عدم التشدد في تطبيق معايير السلامة.

وفي تمّوز/يوليو، لقي 11 شخصاً مصرعهم في انهيار سقف صالة للألعاب الرياضية في مدرسة في شمال شرق البلاد.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي أدّى انفجار في مطعم في شمال غرب الصين إلى مقتل 31 شخصاً. إثر ذلك الحادث تعهّدت السلطات تنفيذ حملة وطنية لتعزيز السلامة في أماكن العمل.