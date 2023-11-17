شاهد: مضحكة وغريبة.. الصور المرشحة لجوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2023

كُشف النقاب عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2023، ومقرها في المملكة المتحدة، وتهدف هذه الجوائز التي تأسست في عام 2015 إلى تعزيز الحفاظ على الحياة البرية.
تنوعت المشاهد الطريفة من قرد أنيق يستخدم ذيله كشارب وهمي، إلى كنغر في وضعية توحي بأنه يعزف على أوتار غيتار، وشبل صغير يبدو منهكاً تماما من مصاعب الحياة، وطائران بصدد شجار حاد يبدو جاداً للغاية.. كل هذه التجسيدات الطريفة ترسم الابتسامة على وجوهنا وتجعلنا نتساءل حول هذه الكائنات المدهشة التي نتقاسم معها العالم.
فيما يلي مجموعة مختارة من تلك التي تم تقليصها من بين آلاف المشاركات المقدمة من مصورين محترفين وهواة من جميع أنحاء العالم، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 23 نوفمبر تشرين الثاني القادم.
غفوة قصيرة قبل خوض مصاعب الحياة
ابتعد أنا رأيته قبلك!
هذا الشارب حقيقي
مرحبا أنا هنا!
لا تتحدث معي بهذه النبرة!
هذا الغيتار الجديد رائع!
فقدان الشغف
أنا منبهر!
لاااااااا!
ويقع على عاتق الجمهور المهمة المتمثلة في مراجعة الصور التي تُظهر الحيوانات في وضعيات مثيرة للضحك والتصويت لاختيار الصورة الأكثر طرافة عن فئة اختيار الجمهور.
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