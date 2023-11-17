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شاهد: مضحكة وغريبة.. الصور المرشحة لجوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2023

القرد الأنيق
القرد الأنيق Copyright @Delphine-Casimir / ComedyWildlife
بقلم:  يورونيوز
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كُشف النقاب عن القائمة النهائية للمرشحين لنيل جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2023، ومقرها في المملكة المتحدة، وتهدف هذه الجوائز التي تأسست في عام 2015 إلى تعزيز الحفاظ على الحياة البرية.

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تنوعت المشاهد الطريفة من قرد أنيق يستخدم ذيله كشارب وهمي، إلى كنغر في وضعية توحي بأنه يعزف على أوتار غيتار، وشبل صغير يبدو منهكاً تماما من مصاعب الحياة، وطائران بصدد شجار حاد يبدو جاداً للغاية.. كل هذه التجسيدات الطريفة ترسم الابتسامة على وجوهنا وتجعلنا نتساءل حول هذه الكائنات المدهشة التي نتقاسم معها العالم.

فيما يلي مجموعة مختارة من تلك التي تم تقليصها من بين آلاف المشاركات المقدمة من مصورين محترفين وهواة من جميع أنحاء العالم، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 23 نوفمبر تشرين الثاني القادم.

Hang-loose
Hang-loose@Christian-Hargasser/ComedyWildlife

غفوة قصيرة قبل خوض مصاعب الحياة

Hang-loose
Hang-loose@Christian-Hargasser/ComedyWildlife

ابتعد أنا رأيته قبلك!

The Rainforest Dandy
The Rainforest Dandy@Delphine-Casimir / ComedyWildlife

هذا الشارب حقيقي

Picture me Pitcure me
Picture me Pitcure me@Dikla-Gabriely/ComedyWildlife

مرحبا أنا هنا!

Dispute
Dispute@Jacek-Stankiewicz/ComedyWildlife

لا تتحدث معي بهذه النبرة!

Air Guitar Roo
Air Guitar Roo@Jason-Moore/ComedyWildlife

هذا الغيتار الجديد رائع!

Monday Blahs
Monday BlahsPhoto@John-Blumenkamp/ComedyWildlife

فقدان الشغف 

Fake news
Fake news@Matti-Rauvala/ComedyWildlife

أنا منبهر!

Scream
Scream@Sergey-Savvi/ComedyWildlife

لاااااااا!

Teddy Buddies
Teddy Buddies@Thomas-Vijayan/ComedyWildlife

ويقع على عاتق الجمهور المهمة المتمثلة في مراجعة الصور التي تُظهر الحيوانات في وضعيات مثيرة للضحك والتصويت لاختيار الصورة الأكثر طرافة عن فئة اختيار الجمهور.

للمزيد من الصور تابع موقع جوائز كوميديا الحياة البرية للتصوير الفوتوغرافي لعام 2023.

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