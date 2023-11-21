عشرة قتلى على الأقلّ في انهيار أرضي بمنجم غير قانوني في سورينام

بقلم: يورونيوز

أدّى اكتشاف الذهب في هذه المنطقة مؤخراً إلى جذب الكثير من السكان للعمل بصورة غير قانونية في التنقيب عن المعدن الأصفر.

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لقي عشرة أشخاص على الأقلّ مصرعهم في سورينام في انهيار أرضي وقع خلال تنقيبهم عن الذهب في منجم غير قانوني، بحسب ما أعلن الإثنين رئيس الدولة الواقعة في شمال أمريكا الجنوبية.

وقال الرئيس تشان سانتوخي أمام البرلمان، إنّ الحادث وقع في منطقة بروكوبوندو على بُعد 120 كلم جنوب العاصمة باراماريبو.

وأوضح أنّه "كان هناك أناس يبحثون عن الذهب في نفق حُفر كيفما اتّفق على عمق كبير".

وأضاف أنّ "النفق انهار ودُفن العديد من الأشخاص. بحسب المعلومات الأولّية، هناك عشرة قتلى، لكن من الممكن أن يكون هناك المزيد".

وأكّد سانتوخي، أنّ فرق الإنقاذ تواصل العمل في موقع الكارثة.

وتابع "نحن ندرس الخيارات الممكنة، وإذا لزم الأمر، سنطلب المساعدة من البرازيل"، الجارة الجنوبية الكبرى.

ويقع المنجم في منطقة منجمية تستثمرها شركة التعدين الصينية "زيجين ماينينغ".

وأدّى اكتشاف الذهب في هذه المنطقة مؤخراً إلى جذب الكثير من السكان للعمل بصورة غير قانونية في التنقيب عن المعدن الأصفر.

وتقع حوادث مماثلة باستمرار في المناجم غير القانونية في سورينام.

وعلى غرار ما هي الحال عليه في الدول المجاورة لبلدهم مثل البرازيل وغويانا الفرنسية وغويانا وفنزويلا، فإنّ المنقّبين عن الذهب في سورينام يعملون سرّاً في ظروف محفوفة بالمخاطر.