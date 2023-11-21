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عاجل. واشنطن قد تصنف الحوثيين مجددا "منظمة إرهابية" (البيت الأبيض)

المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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هذا التصعيد الكلامي من جانب واشنطن يأتي في أعقاب احتجاز الحوثيين لسفينة شحن في البحر الأحمر مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي

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قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها تدرس احتمال تصنيف الحوثيين اليمنيين مجددا "منظمة إرهابية"، وذلك عقب احتجازهم سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "في ضوء... قرصنة سفينة في المياه الدولية، بدأنا مراجعة التصنيفات الإرهابية المحتملة وسندرس خيارات أخرى مع حلفائنا وشركائنا أيضا".

المصادر الإضافية • أ ف ب

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